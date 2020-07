Migranti: missione Lamorgese in Libia primo passo per strategia condivisa Ue-Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata altresì condivisa l’esigenza di perfezionare la cooperazione tra le forze di polizia, attraverso progetti di formazione, anche al fine di rafforzare le capacità operative nella lotta contro le reti di trafficanti di migranti e la criminalità transnazionale. In particolare è stata verificata l’attuazione del progetto del ,inistero dell’Interno, co-finanziato con fondi dell’Unione Europea, che ha l’obiettivo, fin dal 2017, di rafforzare i livelli di “capacity building” mirato anche al settore del “management border”. Il progetto, articolato per fasi, ha previsto oggi la consegna al governo di Tripoli di 30 automezzi destinati al controllo delle frontiere terrestri. A tutto questo va aggiunto il pieno supporto in favore delle popolazioni locali dei Paesi di transito, come la Libia, per sviluppare iniziative in grado di fornire alternative ai guadagni illeciti offerti dalle organizzazioni criminali. (segue) (Com)