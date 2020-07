Migranti: missione Lamorgese in Libia primo passo per strategia condivisa Ue-Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Lamorgese ha confermato l’orientamento già espresso dal governo italiano secondo il quale, seppure con le dovute distinzioni di contesto, l’impegno profuso dall’Unione europea nell’ambito dell’accordo con la Turchia possa e debba essere replicato anche nel quadrante del Mediterraneo centrale, interessato, come quello orientale, da consistenti flussi migratori. A conclusione dei colloqui, il ministro Lamorgese ha ribadito l’impegno ad imprimere un’accelerazione a tutte le attività di collaborazione tra i due Paesi. Auspicando una nuova e più stringente tabella di marcia nell’ambito del delicato contesto internazionale di prevenzione dell’immigrazione irregolare e di controllo delle frontiere. Un obiettivo da raggiungere anche attraverso un partenariato strategico in grado di sostenere l’azione del governo libico che ha già conseguito importanti risultati. (Com)