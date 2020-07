Coronavirus: Prodi, dopo la crisi il mercato sarà un po’ meno globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo post Covid-19 la globalizzazione sarà un po’ diversa. Così Romano Prodi, ex premier e presidente della Fondazione Popoli, intervenuto oggi all’evento “La strategia per il rilancio dell’economia europea dopo l’emergenza Covid-19” organizzato dalla Fondazione Aristide Merloni. “Il mercato sarà un po’ meno globale con fenomeni di reshoring, ossia il ritorno in patria di alcuni settori fondamentali da cui non possiamo permetterci di rimanere fuori”, ha spiegato, sottolineando la necessità per l’Europa di “darsi una mossa, perché se non siamo insieme non abbiamo alcuna possibilità”. L’ex premier ha poi sottolineato una serie di problematiche e difficoltà che stanno interessando la società italiana, da “una percezione totalmente distaccata dall’analisi dei fatti” alla lentezza in materia di giustizia e burocrazia, fino ad arrivare ad una “paura profonda, che si misure grazie alla caduta della propensione al consumo e dal forte aumento dei depositi bancari”. Bisogna, ha aggiunto, dare “un po’ di speranza sul futuro: abbiamo una tale valanga di pessimismo che inevitabilmente si riflette sulle reazioni del mondo finanziario globale”. (Ems)