Violenza sessuale: De Chirico (FI), Consiglio comunale Milano aveva chiesto maggior presidio territorio

- Commentando in una nota la violenza sessuale che si è consumata ieri al Monte Stella di Milano, il consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico ricorda che "il centrodestra da diverso tempo ha segnalato grandi preoccupazioni in merito alla sicurezza in città. Movida selvaggia, risse, accoltellamenti, spaccio e oggi l'elenco di arricchisce". "La cosa grave - sottolinea l'azzurro - è che il 21 maggio il Consiglio comunale votò a maggioranza una mozione da me presentata che chiedeva l'impiego delle associazioni benemerite delle forze dell'ordine in quiescenza (Polizia di Stato, carabinieri e Polizia locale) in supporto alle pattuglie ordinarie. Il risultato è davanti agli occhi". "Sarà il sindaco influencer a spiegare alla donna violentata al Monte Stella che l'abuso poteva essere evitato?", conclude De Chirico. (com)