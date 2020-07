Gabon: presidente Bongo nomina primo ministro Ossouka Raponda, prima volta per una donna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Gabon, Ali Bongo Ondimba, ha nominato oggi Rose Christiane Ossouka Raponda come primo ministro del paese, in sostituzione di Julien Nkoghe Bekale, in carica da gennaio del 2019. Lo ha reso noto il segretario generale della presidenza, Jean-Yves Teale. Si tratta della prima volta che una donna ricopre questo incarico dal 1960, anno in cui il paese ha ottenuto l'indipendenza. Ossouka Raponda, 56 anni, era dal febbraio del 2019 ministro della Difesa e ha al suo attivo anche il ruolo di primo cittadino di Libreville, carica mai ricoperta prima da una donna. Nei prossimi giorni il primo ministro incaricato dovrà lavorare a una nuova squadra di governo. (Res)