Coronavirus: Consiglio Stato sospende sentenza Tar Lombardia su accordo Diasorin-San Matteo (2)

- (segue) I giudici amministrativi della terza sezione hanno ritenuto infatti che "le questioni sollevate" con il ricorso contro la sentenza del Tar che aveva accolto l'istanza cautelare di Technogenetics, concorrente di Diasorin, "meritino adeguato approfondimento in sede di merito", con particolare riguardo sia "alla difficile coniugabile del principio di concorrenzialità e del relativo corollario dell'evidenza pubblica, con le sperimentazioni e le validazioni condotte dall'Irccs su iniziativa del privato, aventi ad oggetto 'invenzioni' suscettibili di tutela brevettuale", sia "ai dubbi circa l'esatta qualificazione giuridica dell'accordo intercorso, ricostruito dal Tar quale 'concessione del compendio aziendale', pur in assenza del requisito di esclusività che ordinariamente caratterizza il rapporto concessorio". Inoltre il collegio, presieduto da Roberto Garofoli, ha rilevato nell'ordinaria cautelare che il "pregiudizio scaturente" per la Fondazione San Matteo dall'esecuzione della sentenza sia "maggiormente rilevante e pregnante sul piano cautelare, rispetto al mero interesse dell'originario ricorrente Technogenetics s.r.l. a tutelare porzioni di 'mercato' acquisite nel settore in cui già opera con propri strumenti diagnostici brevettati". Infine il Consiglio di Stato osserva che "in vista della decisione nel merito della complessa controversia, acquisire, per il tramite del ministero dell'Università e Ricerca scientifica (che ovviamente potrà avvalersi dell'apporto informativo degli Irccs), più ampi elementi conoscitivi circa le prassi operative seguite dagli Irccs nell'applicazione dell'articolo 8, comma 5, del d.lgs. n. 288/2003, con particolare riferimento alla provenienza (privata/pubblica) della proposta delle linee di ricerca attivate". (Rem)