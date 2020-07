Brasile: coronavirus, quattro aziende su dieci hanno cessato attività a causa di pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati indicano che la Covid-19 ha avuto un impatto maggiore sui segmenti produttivi che per svolgere le proprie attività non possono fare a meno dei contatti personali come i servizi forniti alle famiglie, che includono attività come quelli di bar e ristoranti, oltre al settore delle costruzioni", ha sottolineato l'Ibge. Secondo i dati raccolti, nella prima metà di giugno c'erano circa 4 milioni di società attive nel paese. Di queste, 2,7 milioni (67,4 per cento) funzionavano a pieno o parziale regime, mentre 610.300 (15 per cento) erano temporaneamente chiuse e circa 716.400 mila (17,6 per cento) hanno chiuso definitivamente le loro attività. (Brb)