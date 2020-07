Libia, Al Sisi: "Se l'Egitto volesse potrebbe ribaltare le sorti del conflitto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto torna a minacciare un intervento militare diretto in Libia. Dopo aver dichiarato Sirte e Jufra “linee rosse” il 20 giugno scorso, oggi il presidente Abdel Fatah al Sisi ha detto che se l’Egitto lo desiderasse, potrebbe ribaltare rapidamente gli equilibri militari nel paese vicino. Il Cairo sostiene nello scacchiere libico l’autoproclamato Esercito generale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar contro la presunta “aggressione” della Turchia, intervenuta a sostegno del Governo di accordo nazionale (Gna) su richiesta delle stesse autorità di Tripoli riconosciute dalle Nazioni Unite. Cinquanta notabili e sceicchi libici hanno dato oggi “pieno mandato” ad Al Sisi e alle Forze armate egiziane di intervenire in Libia per cacciare “i mercenari e i turchi”.Lo scorso 13 luglio, una nota della Camera dei rappresentanti della Libia (il parlamento libico che si riunisce in Cirenaica) ha dato all’Egitto “il diritto di intervenire per proteggere la sicurezza nazionale libica ed egiziana” in caso di “minaccia imminente per la sicurezza dei due Paesi”. Rivolgendosi alla delegazione del Consiglio supremo degli sceicchi e dei notabili delle tribù libiche - organismo di epoca gheddafiana legato oggi al generale Haftar, il quale ha tentato senza riuscirci di conquistare Tripoli “manu militari” e ora blocca i pozzi di petrolio della Libia – Al Sisi ha detto: “L'Egitto ha la capacità di cambiare rapidamente lo scenario militare se lo volesse. Abbiamo l'esercito più forte della regione. Tuttavia, abbiamo bisogno dell'approvazione del nostro Parlamento prima di muoverci".“Negli ultimi sei anni non è stato proposto un intervento per dare una possibilità alla soluzione politica e alle soluzioni pacifiche”, ha detto Al Sisi, assicurando di non avere alcuna ambizione sulle risorse e i territori libici ma di volere solo la stabilità della Libia e l’integrità dei suoi territori. “Ci rifiutiamo di dividere la Libia. Non esiste Sud, Nord ed Est: per noi c’è solo la Libia”, ha detto ancora il capo dello Stato egiziano. “Abbiamo chiesto alle diverse fazioni libiche di smettere di combattere e di avviare una strada politica per raggiungere un accordo politico”, ha ricordato ancora Al Sisi, in riferimento alla cosiddetta “Dichiarazione del Cairo” presentata dal presidente del parlamento di Tobruk, Aguila Saleh, e dal generale Haftar. L’iniziativa prevede in particolare un cessate il fuoco immediato e un nuovo Consiglio presidenziale “ristretto” con tre membri (ciascuno rappresentativo della Tripolitania, Fezzan e Cirenaica) e un premier indipendente.Definendo l'Egitto e la Libia "un'unica famiglia", i leader tribali hanno puntato il dito contro “i mercenari che hanno bruciato le nostre case e hanno saccheggiato le nostre risorse”, dicendosi comunque pronti alla pacificazione “tranne che con i traditori, le milizie e i turchi”. Al Tayyib al Sharif, sceicco della tribù Obeidat (la stessa del presidente del parlamento Saleh), ha detto che “le cospirazioni contro il nostro paese rendono legittimo l'intervento egiziano per respingere il colonialismo e i coloni”. “Le tribù, il popolo e l'esercito libico chiedono alle forze armate egiziane, al presidente e al popolo di ripulire la Libia dai conquistatori turchi e chiunque li abbia sostenuti", ha detto ancora al Sharif. “Vediamo l'intervento dell'Egitto come quello di un fratello che difende suo fratello e di un vicino che difende il suo vicino", ha concluso. (Cae)