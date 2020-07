Infrastrutture: Forza Italia chiede audizione Savona in Parlamento su Aspi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati di Forza Italia Claudia Porchietto e Alessandro Cattaneo annunciano che FI "ha fatto formale richiesta in commissione Finanze a Montecitorio per invitare in audizione il presidente Consob, professor Savona, al fine di approfondire gli ultimi accadimenti legati al caso Atlantia, che hanno visto il titolo oscillare paurosamente nell'ultima settimana. Sarà stato grazie alle imprudenti dichiarazioni di guerra del governo? Al fatto - proseguono i due parlamentari in una nota congiunta - che ancor prima che chiudessero i mercati azionari sia Conte che i rappresentanti della maggioranza facevano affermazioni che mai dovrebbero essere fatte quando si tratta di società quotate in Borsa? Nei giorni scorsi le associazioni che rappresentano i consumatori hanno annunciato esposti perché ritengono lesi gli interessi dei piccoli investitori, noi vorremmo essere certi che alcuni modus operandi non abbiano facilitato operazioni di borsa quanto meno speculative". Porchietto e Cattaneo aggiungono: "Ricordiamo a noi stessi che quando si ricopre un ruolo di governo o di maggioranza la prudenza non è mai troppo e certe affermazioni a dir poco roboanti o addirittura tendenziose Potrebbero portare anche all'aggiotaggio. Siamo certi che il professor Savona - concludono - saprà rassicurarci,per ora il dubbio permane".(Com)