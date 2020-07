Colombia: chiesta a Venezuela "liberazione immediata" di operatori umanitari fermati a frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Colombia ha chiesto al Venezuela la "immediata liberazione" di tre connazionali che sarebbero stati arrestati mentre erano impegnati in missione umanitaria in una zona di frontiera. In una nota diffusa dal ministero degli Esteri, Bogotà denuncia "l'arresto arbitrario di tre cittadini colombiani da parte dei militari del Venezuela", mentre percorrevano il "Rio Negro" fiume che segna una parte del confine binazionale, "tra San Felipe e Puerto Colombia", nella provincia colombiana di Guainia. A bordo della "Cejal1", prosegue la nota, i tre "trasportavano aiuti umanitari ricevuti dal Consiglio norvegese per i rifugiati destinati alle comunità indigene che abitano in quelle zone di frontiera". (segue) (Mec)