Editoria: Salvini-Borgonzoni, assurdo annullare "Più libri più liberi"

- La senatrice Lucia Borgonzoni, già sottosegretario alla Cultura, e il segretario della Lega Matteo Salvini affermano: "siamo alla follia. 'Più libri più liberi', la fiera nazionale della piccola e media editoria che si svolge ogni dicembre a Roma è stata annullata per l'imprevedibilità della pandemia. Cancellare oggi eventi previsti tra 5 mesi è assurdo, considerando quanto questi appuntamenti siano fondamentali per l'intero comparto. Così si mettono definitivamente in ginocchio centinaia di piccoli e medi editori e autori, dopo mesi di chiusura totale". "Chiediamo con forza - aggiungono - che si trovino soluzioni adeguate come sta accadendo in altre città d'Italia e che l'edizione annuale di "Più libri più liberi" si possa svolgere regolarmente e in sicurezza. Ci auguriamo che non siano proposte soluzioni pasticciate come accorpamenti poco efficaci per editori, autori e pubblico che avrebbero il sapore di una beffa per gli operatori di un settore che sta pagando un costo altissimo a causa di un'inefficace gestione della crisi". (com)