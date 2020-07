Omicidio Cerciello: spunta audio su ordine di servizio redatto in segreto due giorni dopo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 28 luglio, quindi due giorni dopo l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, Andrea Varriale, collega che era con Cerciello nel momento dell'omicidio, riceve un messaggio audio su Whatsapp da un altro carabiniere della stazione San Lorenzo. Il messaggio vocale è stato riprodotto questo pomeriggio dall'avvocato di Finnegan Elder Lee, Renato Borzone, nel corso dell'udienza del processo in Corte d'Assise. "Andrea - si sente nel messaggio - di questa cosa, dell'ordine di servizio, non ne parlare con nessuno. Ottaviano (il comandante della stazione ndr) già sa che ce l'ho io. Vieni diritto da me e lo compiliamo insieme". Poi di nuovo "non ne parlare con nessuno". Borzone ha rimarcato la segretezza e chiesto allusivamente come mai sarebbe stata necessaria se quella era, cosi come detto da Varriale in aula, una sorta di formalità, la compilazione di un modulo formale per un'identificazione (quella di Sergio Brugiatelli) già effettuata, ma su un normale pezzo di carta. (Rer)