Piemonte: Coldiretti, export verso Usa in calo del 13,7 per cento (2)

- “Serve ora un robusto piano di promozione per sostenere le nostre eccellenze all’estero – sostengono Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale -. Per favorire l’internazionalizzazione occorre superare l’attuale frammentazione e dispersione delle risorse puntando, in primo luogo, ad una regia nazionale attraverso un’Agenzia unica che accompagni le imprese in giro nel mondo con il sostegno delle Ambasciate dove vanno introdotti anche adeguati principi di valutazione delle attività legati, per esempio, al numero dei contratti commerciali. In Piemonte a farne le spese è sicuramente il vino che erano fortemente richiesto all’estero, grazie ai suoi alti standard qualitativi e già particolarmente apprezzato negli Usa che ne assorbivano il 35%, facendo arrivare a raggiungere i 200 milioni di euro di esportazioni”. (Rpi)