Omofobia: Pillon (Lega), in piazza contro una legge liberticida

- "Felice di essere alla manifestazione #restiamoliberi". Lo afferma il senatore della Lega Simone Pillon in merito alla manifestazione tenutasi oggi, alle 17, davanti alla Camera per impedire l'approvazione del ddl Zan sull'omotransfobia. "Rispettiamo tutti, ma abbiamo ribadito il nostro no a una proposta di legge bavaglio, che vuole toglierci il diritto di parola - spiega - . Arrestateci tutti ma continueremo a pensare che i bambini nascono da mamma e papà e non possono essere comprati con l'utero in affitto. Continueremo a dire che i bambini sono maschi e le bambine sono femmine. Vogliamo essere liberi di rifiutare l'indottrinamento gender nelle scuole. Vogliamo che la Chiesa sia libera di predicare i suoi princìpi: rispettiamo tutti e non discriminiamo nessuno, il nostro è solo buon senso. In piazza Montecitorio con mascherine, libri e in silenzio ci siamo opposti a una legge liberticida, per difendere il nostro diritto di non adeguarci al pensiero unico e per riaffermare la libertà di opinione di tutti", conclude. (com)