Cile: nuova sconfitta alla Camera sul piano pensioni, in bilico maggioranza e governo (2)

- La sconfitta del governo ha aperto tuttavia numerosi quesiti sulla tenuta della maggioranza e sulla governabilità del paese in una fase delicatissima, nel pieno di un'emergenza sanitaria e sotto l'impatto della crisi economica locale e globale scatenata dalla pandemia. "La dura sconfitta della maggioranza obbligherà probabilmente a un profondo rimpasto nella strategia politica del governo", si legge oggi in un editoriale del quotidiano "La Tercera". "Si tratta di una crisi importante che ha messo a nudo gravi errori e che apre seri quesiti sulla capacità dell'esecutivo di garantire la governabilità nel resto del suo mandato", prosegue l'editoriale della prestigiosa testata nazionale. Secondo "La Tercera" inoltre, "l'eccessivo protagonismo assunto dallo stesso presidente Pinera nel cercare di ricomporre la maggioranza fa ricadere la sconfitta direttamente sulle sue spalle" e si presenta come "un'ammissione implicita dell'insufficiente caratura dei membri del gabinetto". (segue) (Abu)