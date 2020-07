Cile: nuova sconfitta alla Camera sul piano pensioni, in bilico maggioranza e governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la prima sconfitta alla Camera Pinera aveva rivolto un appello al parlamento a "cercare il dialogo e la collaborazione e a migliorare la qualità della politica", anche se aveva poi preso atto delle forti divisioni in seno alla sua stessa maggioranza e aveva deciso di sospendere "fino a nuovo avviso" le riunioni del comitato politico della coalizione. Nel comitato politico Pinera si riuniva ogni lunedì con i presidenti ed i capigruppo dei singoli partiti della coalizione con lo scopo di coordinare le azioni di governo con i lavori parlamentari, un obiettivo per adesso fallito clamorosamente. Fonti dell'esecutivo hanno dichiarato che l'idea di sospendere le riunioni era quella di "riordinare le truppe", ma i segnali provenienti dai partiti lasciano intravedere una divisione più profonda. "C'è preoccupazione per la divisione della coalizione", ha ammesso Mario Desbordes, il presidente del partito della maggioranza più rappresentato in parlamento (Renovacion Nacional - Rn). Il capogruppo alla Camera di un altro gruppo della coalizione (Evopoli), Andres Molina, ha annunciato da che il suo partito adesso vuole "discutere e pianificare il futuro dentro o fuori da Cile Vamos". (Abu)