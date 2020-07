Frosinone: comune, in arrivo nuovi alberi nell'area del parco Matusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La giunta di Frosinone, guidata dal sindaco Nicola Ottaviani, nell'ultima seduta settimanale, "ha approvato il Progetto esecutivo del lotto funzionale riguardante la messa a dimora di soggetti arborei nell'area del parco Matusa, come previsto da Folium - urban forestry. La delibera è stata predisposta anche ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni richieste dal ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo direzione generale archeologica, delle arti e paesaggio". "Folium – urban forestry - si legge in una nota del comune di Frosinone - concepito dall'amministrazione per il risanamento della qualità dell'aria e la riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera, è stato redatto mediante l'assessorato all'Ambiente coordinato da Massimiliano Tagliaferri. Ammesso a contributo per 330.000 euro su finanziamento regionale a fronte di un costo totale di 550.000 euro, usufruirà di una compartecipazione comunale pari a 220.000 euro, finanziata dalle somme incassate dall'Ente dalle sanzioni derivanti dalla disciplina urbanistica (danno ambientale). In particolare, il progetto esecutivo a firma dell'arch. Paolo Culla (a cui è affidata la direzione dei lavori) prevede la messa a dimora di un filare di quercus ilex, nel parco Matusa. La predisposizione di un nuovo filare di lecci (22 gli esemplari per una lunghezza totale di circa 125 metri), aumenterà le zone ombreggiate del parco con beneficio della fruibilità".