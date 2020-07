Frosinone: comune, in arrivo nuovi alberi nell'area del parco Matusa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto Folium – urban forestry, "ha l'obiettivo, quindi, grazie alle caratteristiche e funzioni delle piante, di ridurre gli inquinanti atmosferici. Le foglie degli alberi, specialmente quelle con determinate caratteristiche indicate nella relazione tecnica dall'agronomo, Giuseppe Sarracino, hanno la capacità di fungere da 'dissipatori' per il particolato sospeso, ovvero di catturare le particelle inquinanti che si depositano sulla superficie fogliare. Le aree di intervento, tenute insieme tramite la pista ciclabile, sono state individuate nella zona delle Fontanelle, del parco Matusa e del Casaleno. I suddetti interventi comporteranno un incremento di circa 30 per cento del patrimonio arboreo e arbustivo che fa capo all'Amministrazione comunale, tenendo presente che il comune è proprietario circa 4.000 alberi. Il numero di alberi e arbusti, previsti dal progetto, sarà di 850 soggetti di diversa grandezza. Per quanto riguarda i risultati attesi, si va dall'assorbimento di inquinanti gassosi, alla cattura delle polveri e l'assorbimento di Co2. Altri effetti, la mitigazione della temperatura nel tessuto urbano e la conservazione della biodiversità". (Com)