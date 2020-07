Coronavirus: “Faz”, l'app Immuni è un flop

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sei settimane dalla sua introduzione, l'applicazione “Immuni” varata dal governo italiano per il tracciamento dei casi di coronavirus, si è rivelata “un flop”. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, evidenziando che “Immuni” è stata installata appena un decimo degli utenti, ossia “al massimo da quattro milioni di persone”. Il dato è ben lontano dall'obiettivo del 60 per cento stabilito dal governo. Inoltre, durante i viaggi in Italia, l'app segnala che le proprie funzioni potrebbero non essere garantite nella regione in cui ci si trova. Pertanto, è necessario modificare l'impostazione “regione di residenza”, rileva la “Frankfurter Allgemeine Zeitung” che si chiede: “Che senso ha un'applicazione di tracciamento nazionale se non funziona in modo uniforme attraverso i confini delle 20 regioni?”. Inoltre, con “Immuni” competono le app di tracciamento regionali, come quelle sviluppate da Lombardia, Sicilia e Sardegna. Per fare un confronto, in Germania l'app federale per il monitoraggio del coronavirus è stata introdotta quattro settimane fa, venendo installata da circa 16 milioni di utenti di smartphone, pari al 25 per cento del totale. Il commissario straordinario del governo per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, ha ammesso che “Immuni non ha inizialmente raggiunto l'obiettivo prefissato”. Arcuri ha attribuito l'insuccesso al declino di decessi e infezioni da coronavirus in Italia, che ha diffuso “un certo ottimismo” nel paese. A sua volta, il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, ha affermato che i quattro milioni di download di “Immuni” sono “un risultato ottimale per gli standard italiani”. Pisano ha, infine, dichiarato che gli italiani continueranno a installare l'app “lentamente, ma sicuramente", ricorda la testata. (Geb)