Per il prof Clementi (San Raffaele) il coronavirus ha avuto un ruolo nelle persone con più patologie

- Il professor Massimo Clementi, direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Ospedale San Raffaele, in un intervista ad "Agenzia Nova", ha voluto commentare i dati contenuti nel rapporto elaborato dall'Istituto superiore di sanità e dall'Istat sull'impatto dell'epidemia Covid-19 sulla mortalità e sulle cause di morte nei pazienti deceduti e positivi al virus. Un rapporto in cui viene evidenziato che il Covid19 è la causa direttamente responsabile della morte, ossia è la causa iniziale, nell’89 per cento dei decessi di persone positive al test Sars-CoV-2. Questo tenendo presente che per causa iniziale si intende quella che ha avviato la sequenza di eventi morbosi che hanno condotto al decesso.Parlando dei dati, il professore ha chiarito che l'11 per cento rimanente del campione rappresenta "la fascia di persone per cui la patologia preesistente giustifica la mortalità" ovvero che "in questa fascia non rilevantissima l'intervento del coronavirus è stato irrilevante. Se una persona, ad esempio, viene ricoverata in un ospedale per un incidente stradale e poi il giorno dopo muore, poiché all'ingresso viene fatto a tutti il tampone, quella è una persona che se anche positiva muore con il coronavirus ma non è stato il coronavirus a determinarmene il decesso. In altri casi, specie nei casi di decessi di persone anziane con comorbilità, il coronavirus ha avuto un ruolo"."È sbagliatissimo invece, e non deve passare il messaggio", dire che 9 persone su 10 che contraggono il coronavirus sono destinate a morire. Quella relativa al rapporto diffuso oggi, che prende in esame 4.942 schede di morte, "è una discussione che si è fatta anche all'inizio" dell'epidemia "quando ci si chiedeva il peso del coronavirus sull'evoluzione clinica. Adesso cominciamo a vedere che il peso del coronavirus è il 90 per cento". Anche per questa ragione "lo studio fa chiarezza: tutti avevamo l'idea che ci potesse essere una sopravvalutazione del danno da mortalità" anche perché "in paesi diversi si trova una mortalità diversa" ma "non penso sia una questione di diversa modalità di conteggio" ma di altri fattori. Stessa cosa per il tasso di letalità su cui "ci saranno delle differenze fra i diversi paesi perché i sistemi sanitari sono diversi ed anche il modo in cui sono state affrontate" le epidemie nei diversi paesi. (Rin)