Tunisia: presidente Saied invia lettera al parlamento per avviare consultazioni

- Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha inviato una lettera all'attenzione del presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), Rachid Ghannouchi, per chiedergli di trasmettere l'elenco dei partiti, delle coalizioni e dei blocchi parlamentari per avviare le consultazioni e scegliere la personalità più adatta a formare un nuovo governo, in conformità con l'articolo 89 della Costituzione. Lo riferisce un comunicato stampa della presidenza del paese nordafricano. Il capo dello Stato aveva inviato ieri pomeriggio un’altra missiva a Ghannouchi per informarlo di aver ricevuto e accettato la lettera di dimissioni del capo del governo, Elyes Fakhfakh, in conformità con le disposizioni dell'articolo 98 della Costituzione. Il primo ministro ha detto di aver scelto di fare un passo indietro “nell'interesse della nazione e al fine di evitare ulteriori conflitti tra le istituzioni dello Stato”, garantendo al presidente della Repubblica che lo aveva nominato lo scorso febbraio “una nuova via d'uscita dalla crisi". (segue) (Tut)