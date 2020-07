Tunisia: presidente Saied invia lettera al parlamento per avviare consultazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ingegnere classe 1972, ex manager di Total ed esponente del partito di centro-sinistra Ettakatol, si è dimesso dopo un incontro tenuto oggi presso il Palazzo di Cartagine, sede dell’amministrazione presidenziale, con Saied, Ghannouchi e il segretario generale dell’Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt, il maggiore sindacato del paese), Noureddine Taboubi. Secondo fonti stampa, sarebbe stato lo stesso Saied a chiedere formalmente a Fakhfakh di fare un passo indietro per il coinvolgimento di quest’ultimo in un caso di presunto conflitto d’interesse. Il capo dell’esecutivo è finito nell’occhio del ciclone perché azionista di una società (Vivan) che deteneva partecipazioni in una delle compagnie (Valis) che si è aggiudicata definitivamente un contratto pubblico nel settore ambientale lo scorso aprile, quando Fakhfakh era già premier. L’inchiesta parlamentare sul caso dovrebbe pubblicare le conclusioni domani, 17 luglio. (segue) (Tut)