Tunisia: presidente Saied invia lettera al parlamento per avviare consultazioni (3)

- Nello stesso contesto, Fakhfakh ha deciso di licenziare tutti i ministri del partito islamico di Ennahda. Si tratta in particolare di Mohamed Anouar Maarouf, ministro di Stato per i trasporti e la logistica, Abdellatif Mekki, ministro della Salute, Lotfi Zitoun, ministro degli Affari locali, Moncef Sliti, ministro delle Attrezzature, Slim Choura, ministro di Istruzione superiore e ricerca e Ahmed Gaaloul, ministro della Gioventù e dello sport. Il premier quindi ha deciso di rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti finché Saied non nominerà un nuovo premier. l partito islamista tunisino, da parte sua, si è detto “indignato” dalla decisione del capo di Fakhfakh relativa al licenziamento dei suoi ministri. “E’ una reazione impulsiva che danneggerà gli interessi del paese e delle istituzioni statali, in particolare nel settore della salute”, si legge nel comunicato diffuso oggi dal partito islamista. Ennahda ha messo in guardia, inoltre, del pericolo delle nomine all’interno dell’amministrazione e del licenziamento dei ministri da parte del governo uscente per questioni legate al regolamento di conti. Il partito islamista ha chiesto, inoltre, al capo dello Stato, Kais Saied, di assumersi la responsabilità di garantire la stabilità del paese e la continuità del servizio pubblico. (Tut)