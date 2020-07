Agricoltura: Coldiretti Lazio, bene bando Region per erogazione contributi a imprese zootecniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coldiretti Lazio plaude la Regione per la pubblicazione del bando per l’erogazione di contributi alle imprese zootecniche con allevamenti ovini per il contenimento degli attacchi dei lupi. "Un primo segnale a sostegno degli allevatori ovini duramente colpiti dagli attacchi dei lupi ai loro greggi – spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri – Un problema che colpisce una filiera molto importante nel nostro territorio, che conta circa 39 aziende ovine, spesso integrate da allevamenti caprini, presenti in 856 aziende. Numeri che ci portano ad essere i primi in Italia". Coldiretti Lazio, si legge in una nota, "ha sempre colto le difficoltà legate alla filiera dell’allevamento ovino, che rifornisce importanti filiere di trasformazione di formaggi tipici e ne ha rappresentato le istanze alle istituzioni, sollecitando interventi urgenti, come quello appena approvato". "Abbiamo subito richiesto questo provvedimento, che peraltro rientra nell’ottica della semplificazione e sburocratizzazione – conclude Granieri - sulla quale ci siamo sempre battuti dall’inizio della pandemia, per garantire immediata liquidità alle imprese, in modo tale da consentire loro di avere una boccata di ossigeno, a fronte della crisi economica determinata dall’emergenza sanitaria". (segue) (Com)