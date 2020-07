Agricoltura: Coldiretti Lazio, bene bando Region per erogazione contributi a imprese zootecniche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, prosegue la nota di Coldiretti Lazio, "l’erogazione del contributo coprirà i costi dei premi assicurativi versati dalle imprese agricole zootecniche con allevamenti ovini per la rimozione e lo smaltimento delle carcasse ovine e per la sostituzione dei capi ovini uccisi dal lupo e per l’acquisto di cani da guardiania. Nel primo caso, è ammissibile: fino al 100 per cento del premio versato per polizze assicurative a copertura della rimozione e distruzione di carcasse di capi ovini uccisi dal lupo; fino al 75 per cento del premio versato per polizze assicurative a copertura della sostituzione di capi ovini uccisi dal lupo. Nel secondo caso, invece, è ammissibile il 70 per cento del costo sostenuto per l’acquisto del o dei cani da guardiania, comprensivo delle spese relative al microchip, alla registrazione anagrafica canina (o in alternativa al passaggio di proprietà e di intestazione a nome del beneficiario), alle cure veterinarie ordinarie e al necessario addestramento in azienda. È comunque previsto un contributo massimo per ogni cane pari a 800 euro. La presentazione delle domande di contributo deve avvenire entro il 28 agosto 2020". (Com)