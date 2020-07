Governo: Conte, confrontiamoci e lavoriamo, a Roma e a Bruxelles è tempo di responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il seguito al varo in via definitiva del decreto Rilancio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte afferma che "non è questo il tempo dei rinvii, ma delle decisioni. L’Italia deve correre" e su Facebook aggiunge: "Il decreto Rilancio è stato definitivamente convertito dal Parlamento ed è legge dello Stato. Questa sera il decreto Semplificazioni sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale. In queste settimane abbiamo definito i dossier su Banca popolare di Bari, Alitalia, Autostrade e stiamo per chiudere quello sull’Ilva di Taranto". (segue) (Rin)