Governo: Conte, confrontiamoci e lavoriamo, a Roma e a Bruxelles è tempo di responsabilità (2)

- Adesso, continua Conte, "è la volta di Bruxelles" e annuncia si essere "in partenza" perché "tra qualche ora" incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron "per preparare il Consiglio europeo di domattina. È una partita fondamentale per il futuro dell’Europa e dei nostri cittadini - spiega il premier -. Dobbiamo approvare al più presto il Recovery fund e il Quadro finanziario pluriennale. Le nuove risorse ci consentiranno di investire nelle infrastrutture, nella digitalizzazione e di perseguire il rilancio economico e sociale di cui il nostro Paese ha bisogno. Confrontiamoci duramente, lavoriamo meticolosamente sui dettagli, ma - conclude il presidente del Consiglio - non perdiamo di vista la prospettiva e la visione 'politica' che guida la nostra azione. È il tempo della responsabilità". (Rin)