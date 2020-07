Roma: Salafia (M5s), solidarietà a Virginia Raggi, esempio di onestà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Angela Salafia, deputata del Movimento 5 stelle e membro della commissione Giustizia e commissione Antimafia, in merito ad un articolo pubblicato oggi su un quotidiano contro Virginia Raggi, sindaco di Roma, dichiara: "Al sindaco di Roma Virginia Raggi tutta la mia solidarietà". "Esempio di civile lotta politica, di onestà, trasparenza e responsabilità - aggiunge - che lotta tutti i giorni per la vittoria della legalità a Roma, per riportare alla normalità una Capitale massacrata da troppi decenni di malapolitica. Al sindaco l’invito a non mollare e a proseguire il suo lavoro a schiena dritta per il bene della città". (Com)