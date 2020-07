Puglia: Leo, oltre 15mila domande per accedere a contributi regionali Start

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A 24 ore dall'apertura del bando Start, le domande arrivate sono state oltre 15mila. Lo ha reso noto la Regione Puglia. Soddisfatto l'assessore Sebastiano Leo: "Un numero così importante di istanze pervenute ci fa chiaramente intendere quanto questa misura fosse attesa dai pugliesi, da quella platea di professionisti – perlopiù giovani – in difficoltà a causa della pandemia. Con Start e con il relativo contributo di 2mila euro la Regione Puglia da una risposta concreta e immediata a questo disagio, aiutando i professionisti e i cococo a ripartire dopo il lungo fermo forzato". Lei ha concluso: "Gli uffici sono organizzati per rendere quanto più rapide le procedure di valutazione delle istanze pervenute e per semplificare ulteriormente i processi. Ricordiamo che questa è una misura straordinaria, post COVID, a sostegno di lavoratori autonomi, titolari di partita Iva e professionisti a basso reddito".(Ren)