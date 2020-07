Frosinone: comune, al via la rigenerazione urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel comune di Frosinone parte il progetto di rigenerazione urbana. "Nell'ultima seduta settimanale, la giunta Ottaviani ha approvato la presa d'atto delle proposte di deliberazioni di Consiglio in materia di pianificazione urbanistica. La prima delibera approvata - si legge in una nota - è relativa, nello specifico, alla rigenerazione urbana e modifica, al fine del recepimento dell'articolo 4 della L.R. 7/2017, le Norme tecniche di attuazione del Prg vigente, attraverso l'introduzione, nelle stesse, dell'articolo, 32 bis: 'Disposizioni per il cambio di destinazione d'uso degli edifici ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 7/2017'. Sono quindi consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 mq, con mutamento della destinazione d'uso tra le categorie funzionali individuate all'articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001 con esclusione di quella rurale. Tali edifici devono essere legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia in sanatoria. Gli interventi sono consentiti previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo e sono consentiti, nelle porzioni di territorio urbanizzate, classificate dalla Carta dell'uso del suolo come: 'insediamento residenziale e produttivo, zone estrattive, cantieri e discariche e aree verdi urbanizzate, nonché nella parte di territorio già trasformata in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici e nelle porzioni di territorio individuate come trasformabili dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ivi incluse le aree per gli standard urbanistici ancorché non realizzati' ". (segue) (Com)