Frosinone: comune, al via la rigenerazione urbana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda delibera in materia di rigenerazione urbana approvata dalla giunta Ottaviani, "introduce nelle Norme tecniche di attuazione l'art. 40, 'Disposizioni per interventi per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico degli edifici', ai sensi dell'art. 5 delle I.r. n. 7/2017. Nelle porzioni di territorio urbanizzate, al fine di incentivare gli interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico degli edifici esistenti, è possibile realizzare interventi di ampliamento del 20 per cento della volumetria o della superficie utile esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 mq di superficie, sempre previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo. Nel caso in cui gli edifici rispettino quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.p.r. 380/2001, gli ampliamenti di cui al presente articolo sono consentiti con il solo efficientamento energetico dell'edificio che genera l'ampliamento. Con gli interventi previsti dal presente articolo si intende aumentare la sicurezza dei manufatti esistenti mediante interventi di adeguamento o miglioramento sismico, di riparazione o intervento locale, oltre che favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio insediato, promuovendo le tecniche di bioedilizia più avanzate, assicurando più elevati livelli di efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel rispetto della normativa vigente. I benefici in termini di miglioramento delle prestazioni energetiche dell'intero edificio dovranno essere certificati, con perizia asseverata, da un tecnico abilitato operante nel limite delle proprie competenze. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli edifici a destinazione mista purché la destinazione residenziale sia prevalente rispetto alle altre ovvero la superficie lorda a destinazione d'uso residenziale sia calcolabile in misura superiore al 50% della superficie lorda complessiva del fabbricato". (segue) (Com)