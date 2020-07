Frosinone: comune, al via la rigenerazione urbana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tali passaggi in giunta, spiega ancora la nota, "erano previsti nel complesso programma di rigenerazione urbana e di recupero edilizio, predisposto dall'amministrazione Ottaviani, che interesserà, secondo le stime, circa 2/3.000 immobili presenti all'interno del territorio comunale, con un introito potenziale di circa 10 milioni di euro. Le delibere di giunta sulla rigenerazione urbana (che saranno poste al vaglio del consiglio comunale) permetteranno, dunque, i cambi di destinazione d'uso su quasi tutta la fascia urbana ed extraurbana del territorio comunale, consentendo alle famiglie e agli operatori privati di adeguare l'assetto urbanistico ed edilizio alle mutate esigenze economiche e sociali, che hanno caratterizzato l'evoluzione del contesto locale negli ultimi 40 anni. Contestualmente, si attiveranno le procedure per permettere l'aumento delle cubature e l'ampliamento delle superfici nell'ordine del 20 per cento, in media, utilizzando criteri e canoni simili a quelli del Piano casa, la cui possibilità è venuta meno lo scorso anno". (Com)