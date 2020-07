Omicidio Cerciello: legale vedova, parole Varriale su tesserino Mario importantissime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Che Andrea Varriale abbia affermato oggi nel corso dell'udienza in corte d'assise a Roma per l'omicidio Cerciello, di aver visto il distintivo e la placca dei carabinieri, appartenuti a Mario, su un muretto all'esterno del pronto soccorso dove il vicebrigadiere venne portata dopo l'accoltellamento "è un fatto importantissimo". Lo ha detto l'avvocato Massimo Ferrandino, legale della vedova Cerciello che si è costituita come parte civile. "Un testimone oculare, ma ce ne sono certamente tanti che hanno visto il portafogli di Mario. Ho chiesto Varriale se vi fossero altre persone e lui ha fatto i nomi. Cercheremo di individuarle per cristallizzere questa prova". L'importanza del particolare sta ne fatto che le difese degli imputati sostengono che Cerciello non poteva esibire distintivo perché non ne era in possesso. La deposizione di Varriale affermerebbe il contrario. (Rer)