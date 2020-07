© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Algeria, Sabri Boukadoum, inizierà una visita ufficiale in Russia il prossimo 22 luglio. Il capo della diplomazia algerina sarà ricevuto a Mosca dall’omologo Sergej Lavrov per colloqui su relazioni bilaterali e dossier regionali, inclusa la situazione in Libia. (Ala)