Monza: Comune stanzia oltre 12 milioni di euro per manutenzione strade

Nuovi asfalti, piste ciclabili, interventi sulla sicurezza stradale, interventi di riqualificazione urbana, manutenzione straordinaria di segnaletica e semafori. Quella del 2020 a Monza sarà un'estate di cantieri con ruspe e operai al lavoro in diversi punti della città, dal centro ai quartieri. L'amministrazione comunale ha messo sul tavolo oltre 12 milioni di euro (12.216.767 euro) per tutti gli interventi che inizieranno o proseguiranno nel corso di questi mesi estivi. "Dopo i mesi di lockdown dove non era possibile intervenire – spiega il sindaco Dario Allevi – ci aspetta un'estate calda sul fronte dei lavori. Guardiamo alla ripartenza delle scuole, degli uffici e dei cantieri. Dobbiamo lasciarci alle spalle l'emergenza sanitaria e guardare al futuro con fiducia anche se, sempre, nella massima sicurezza. Con questi lavori diamo un segnale mai visto prima alla città e una boccata d'ossigeno al sistema economico". In particolare La giunta ha investito 3 milioni per rifare 70.610 mq di asfalto e 990 metri di marciapiedi in una cinquantina di strade, suddivise in tre lotti: viale Brianza, viale Cavriga, via Pergolesi, via Ramazzotti, viale Battisti, via Sant'Andrea, via Sgambati, via Caronni, via Cantù, via Rivolta, via Sacconi, via Carlo Alberto, viale Regina Margherita, piazza Citterio, via Tiepolo, via Cederna, via Correggio, via Adda, via Fieramosca, via Piave, viale Stucchi/Sicilia, via Pascoli, via Fiume, piazzale IPSIA «Ferrari», viale Marconi/viale Fermi/viale Industrie, viale Fermi/Buonarroti/Industrie, via Sangalli, via Vittorio Veneto, via Ticino, via Tazzoli, via Iseo, via Monte Ceneri, via Sempione/canale Villoresi, via Meraviglia, via Monte Albenza, via Monte Oliveto/Monte Cengio, viale Lombardia, via Garigliano, via Meda, via Fiumelatte, via Monte San Primo/SS 36, via Galvani, via Ampere, corso Milano. I lavori si concluderanno tra ottobre e novembre.