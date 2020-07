Monza: Comune stanzia oltre 12 milioni di euro per manutenzione strade (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Settimana prossima si aprirà il cantiere per rifare la pavimentazione del tratto di 1.755 mq. tra via Zavattari e largo XXV Aprile, due importanti strade del centro danneggiate dal continuo passaggio di macchine e autobus. Il progetto prevede la posa di asfalto stampato, una tecnologia che consente di migliorare la durata della pavimentazione riprendendo la forma ed il colore dei materiali di pregio attuali per continuare a dare l'idea di camminare sulle lastre in pietra di Luserna. Il costo dei lavori è di 500 mila euro. Ad agosto inizierà poi il piano di manutenzione straordinaria delle strade: sono previsti lavori su 62.243 mq di asfalto e 195 metri di marciapiedi. Le strade coinvolte sono autostazione autobus Porta Castello, via Mentana, via Castelfidardo, rotonda Buonarroti/Mentana/Foscolo, via Gorizia, via Col di Lana, via Marelli, via Ferrari, via Rota, viale Battisti (entrambe careggiate da viale Brianza a via Donizetti), via Boccaccio, via Cantore, via Annoni (da via Filzi a via Cantore), via Santuario Grazie Vecchie (da via Filzi a via Cantore). L'investimento complessivo previsto è di 2.500.000 euro e i lavori sono previsti tra agosto e settembre. “Stiamo facendo uno sforzo notevole, il maggiore degli ultimi anni, per la riqualificazione delle strade garantendo il minimo disagio ai residenti e agli automobilisti”, spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Villa. “Intervenire su queste strade è urgente – prosegue l’assessore – per garantire la sicurezza di automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. Per troppo tempo, infatti, non è stato fatto alcun intervento di manutenzione, ci si è limitati a tappare le buche, e, a seguito del passaggio di auto e autobus, l'asfalto ha ceduto in diversi punti. Questo ci chiedono i cittadini: interventi di manutenzione. Lo stiamo facendo perché siamo convinti che la qualità della vita di una città si misuri anche dalle condizioni delle proprie strade”. (segue) (com)