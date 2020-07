Monza: Comune stanzia oltre 12 milioni di euro per manutenzione strade (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono poi i lavori, iniziati lo scorso 25 maggio, per la demolizione e la ricostruzione del ponte sul fiume Lambro in via Colombo. La struttura portante sarà costituita da travi in acciaio corten che consentirà di eliminare le operazioni di verniciatura delle travi e permetterà di ridurre le opere di manutenzione del ponte stesso con una riduzione dei costi, mentre la pavimentazione del ponte riprenderà quella di via Spalto Piodo: i materiali usati, infatti, richiameranno il disegno e il colore del porfido. I parapetti, infine, saranno in continuità con quelli della passerella del mercato. Previste due corsie ciclopedonali e una centrale veicolare. Quest'ultima, delimitata da barriere di protezione, sarà riservata ai residenti e ai mezzi di soccorso. Il traffico sarà a regolato a senso unico alternato. “Il cantiere – spiega Simone Villa – si svilupperà in due fasi: la prima, attualmente in corso, consiste nella demolizione del ponte, mentre la seconda nel montaggio della nuova struttura e nel suo posizionamento sul fiume Lambro. Tutte le fasi dei lavori sono state pensate per non interferire con l'alveo del Lambro e, quindi, contenere al massimo i tempi di esecuzione dei lavori. Proprio per questo abbiamo anche previsto un collaudo in corso d'opera finalizzato a tagliare ulteriormente la durata del cantiere e il trasporto e lo scarico del materiale in orari notturni. Il nuovo ponte, infine, migliorerà anche la sicurezza dell'area in caso di piena del fiume perché risulta più alto e, quindi, aumenta lo spazio per il passaggio dell'acqua”. L'importo complessivo è di 753.289 euro e i lavori si concluderanno per la fine di ottobre. (segue) (com)