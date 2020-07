Monza: Comune stanzia oltre 12 milioni di euro per manutenzione strade (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Monza ridisegna la mobilità nel post Covid attraverso la realizzazione di quattro piste ciclabili: Brumosa, Fermi/Monte Santo, Borgazzi, Battisti. L'investimento complessivo per le quattro ciclabili è di 2.104.459 euro e i lavori si concluderanno tra agosto e gennaio. “L’idea – spiega Simone Villa – nasce dalla necessità di riservare più spazio alla cosiddetta mobilità dolce. È un'opportunità da cogliere per accelerare il processo di trasformazione della città ed è un'occasione imperdibile per portare avanti quelle politiche sulla mobilità sostenibile che sono al centro della nostra agenda”. Ad agosto si concluderanno due importanti interventi di riqualificazione: viale Lombardia (449.808 euro) e dell'area taxi dell’ospedale San Gerardo (48.000 euro). Nelle prossime settimane cominceranno i lavori per la realizzazione del sottopasso De Marchi/Einstein che prevede un investimento di 2.500.000 euro. In programma, infine, interventi di sicurezza e moderazione del traffico, manutenzione ordinaria della segnaletica non luminosa e straordinaria della segnaletica stradale e dei semafori (piazzale Viriglio/Lario/Elvezia/Battisti/Brianza; via Lecco/Cantore; via Libertà/Bertacchi; via Cavallotti Volturno). Gli impianti semaforici saranno dotati di sensori in grado di misurare il traffico a seconda degli orari e dei giorni della settimana, migliorando la circolazione contenendo l'inquinamento atmosferico. Gli impianti semaforici degli attraversamenti pedonali di via San Rocco/Solone e di via Lario, in prossimità dell'istituto “Mamma Rita”, saranno riqualificati con luci led, l'introduzione di pulsanti e dispositivi sonori per non vedenti e countdown per visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei semafori. Previsto un investimento complessivo di 900.000 euro. (com)