Asti: Comune, protocollo con Blitz per 13 colonnine elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, ad Asti, il Comune ha formato un protocollo d'intesa con la società Blitz Power Srl (vincitrice della gara di appalto per la realizzazione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano) per promuovere e sostenere la cultura della mobilità elettrica e di rendere il Comune maggiormente vivibile ed adeguato al continuo sviluppo tecnologico. Alla sottoscrizione del protocollo erano presenti il Sindaco Maurizio Rasero, l’Assessore all’Ambiente Renato Berzano, il dirigente Angelo Demarchis e l’Amministratore della Società Salvatore Grasso. L’Amministratore delegato ha illustrato il progetto elaborato per la città di Asti che prevede la realizzazione di 13 stazioni di ricarica per veicoli elettrici, organizzati in 12 infrastrutture di ricarica distribuite all’interno del territorio comunale in varie aree cittadine tra le quali piazza Campo del Palio, piazza Alfieri e l’area di piazzale De Andrè. (segue) (Rpi)