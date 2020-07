Asti: Comune, protocollo con Blitz per 13 colonnine elettriche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sindaco Rasero, soddisfatto del risultato raggiunto, ha dichiarato: “Il posizionamento delle infrastrutture di ricarica per le auto elettriche rappresenta un ulteriore passo avanti nella progettazione di una città sempre più ecosostenibile, green e all’avanguardia e sottolinea l’attenzione dell’Amministrazione nei confronti della “rivoluzione energetica” in atto in questi ultimi anni mirata non solo a contenere il cambiamento climatico ma anche a favorire una maggiore consapevolezza dei consumi da parte dei cittadini”. “Siamo convinti di questa scelta - aggiunge l’Assessore all’Ambiente Berzano - che ci consente di recuperare il tempo perduto rimettendoci in pari con le altre città maggiormente green. Speriamo che tanti astigiani possano cogliere questa opportunità, al momento di cambiare auto, scegliendo un mezzo a basso o nullo impatto ambientale”. (Rpi)