- La consigliera regionale del Pd Carmela Rozza, dopo l’episodio della scritta contro l’azienda nella sede di viale Romagna, in una nota esprime "solidarietà ai lavoratori di Aler vittime di vandalismi che non hanno ragione d’essere. Le istituzioni sono con loro, non temano nessuna intimidazione, e continuino a lavorare con serenità”. (com)