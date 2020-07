Speciale infrastrutture: Enel lancia programma per sviluppo sostenibile innovativo dei fornitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel ha avviato il “Supplier Development Program”, il programma ideato per supportare il percorso di crescita dei propri fornitori e, allo stesso tempo, contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici del Gruppo. Attraverso questa iniziativa - si legge in una nota - Enel intende rendere più solida, performante e innovativa la propria supply chain, promuovendo lo sviluppo sostenibile delle aziende con le quali collabora. Il Supplier Development Program è stato presentato oggi in occasione del webinar a cui hanno partecipato Stefano Buffagni, viceministro allo Sviluppo Economico; Maurizio Marchesini, vicepresidente per le Filiere e le Medie Imprese di Confindustria, Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale di Enel, e Salvatore Bernabei, direttore global procurement di Enel. Il programma parte dall’Italia e verrà esteso anche agli altri Paesi in cui opera il Gruppo ed è diretto a circa 400 fornitori operanti in settori strategici per Enel X e per le divisioni Infrastrutture e Reti e Generazione. Col Supplier Development Program Enel vuole favorire la crescita finanziaria e manageriale delle aziende partecipanti, oltre a contribuire a una maggiore efficienza dei costi, all’innovazione e alla sostenibilità, all’internazionalizzazione e all’espansione delle attività anche ad altre aree merceologiche. (Com)