Speciale infrastrutture: Zes, Cestari, subito modifica di legge per semplificare le procedure

- "Per superare la crisi - ha proseguito il numero uno della Camera di commercio ItalAfrica - economica scaturita dall'emergenza Covid c'è bisogno di infondere ottimismo agli imprenditori e ai professionisti affinché acquistino fiducia per continuare a investire. Per fare questo servono figure professionali che siano in grado di accompagnarli in questo percorso per il superamento delle pastoie burocratiche e occorrono tempi certi. Grazie alla nostra esperienza maturata sul campo offriamo al Legislatore il nostro contributo per rendere le Zes un vero volano per l'economia e l'occupazione in Italia", ha concluso Cestari. La necessità di sburocratizzare è stata sottolineata anche dal professor Piero Sandulli, ordinario di diritto processuale civile dell'Università di Teramo: "Se davvero vogliamo far decollare le Zes dobbiamo avere norme in grado di essere facilmente intese e applicate. Cosa che in Italia capita di rado. Esiste un serio problema di semplificazione che il Legislatore continua a ignorare. Il risultato è l'incapacità di sfruttare a dovere i fondi europei, la perdita continua di opportunità di crescita economica e un mancato bilanciamento tra sede nazionale e sedi locali delle Zes stesse. Accanto a questo è indispensabile, per captare nuovi mercati, dotarsi di strutture adeguate per uscire da crisi economica, attraverso la realizzazione di opere pubbliche che creino infrastrutture per rendere appetibile il Meridione come luogo di business". (Ren)