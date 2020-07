Speciale infrastrutture: Cancelleri incontra comitato "No corridoio Roma-Latina" e portavoce M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il viceministro delle Infrastrutture e trasporti, Giancarlo Cancelleri, ha ricevuto una una delegazione del comitato "No corridoio Roma-Latina" e di rappresentati istituzionali regionali e locali del M5s "per ascoltare le ragioni della contrarietà al progetto autostradale Roma-Latina e le proposte alternative che nascono dalla esigenza di dare risposta ai bisogni del territorio". Così in una nota congiunta il viceministro delle Infrastrutture e trasporti, Cancelleri, e la consigliera regionale M5s del Lazio, Valentina Corrado. "È stato un incontro utile nel quale il viceministro, che ringrazio per l'attenzione, ha illustrato l'ipotesi di project review dell'opera sulla quale il M5s hanno espresso riserve viste le molteplici criticità giudiziarie e progettuali che presenta", spiega Corrado presente ieri al tavolo insieme con il presidente del IX Municipio, Dario D'Innocenti, che ha rappresentato al viceministro le criticità inerenti il tratto che investirebbe il territorio Romano. "Abbiamo rappresentato al Viceministro la necessità di rivedere il progetto tenendo conto delle esigenze di cittadini, imprenditori e Istituzioni, e che lo Stato garantisca, in tempi certi di intervento, l'ammodernamento della rete viaria e ferroviaria per migliorare ed efficientare le infrastrutture del territorio per garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini". (Com)