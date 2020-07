Speciale infrastrutture: Autostrade, FI, urgente audizione De Micheli in Commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'intervista del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli sulla vicenda Autostrade-Atlantia "chiediamo urgentemente l'audizione della De Micheli nell'VIII commissione per conoscere l'accordo fra il governo e la società concessionaria e le relative lettere di Atlantia". Lo affermano, in una nota congiunta i deputati di Forza Italia Erica Mazzetti e Diego Sozzani. Nella giornata di oggi l'onorevole Mazzetti farà richiesta formale in ufficio di presidenza dell'VIII commissione e depositerà una interrogazione urgente per avere copia dell'accordo citato. "Ora che Conte e il M5s hanno annunciato la finta vittoria contro i 'prenditori' come i grillini amano definire gli imprenditori è giunto il momento che il Parlamento sia messo a conoscenza nelle sedi istituzionali dei documenti in questione: ad oggi la mossa dell'esecutivo sembra basata più su uno statalismo ottuso che volta ad un beneficio reale per i cittadini", concludono. (Com)