Speciale infrastrutture: Lombardia, Terzi, nessuna chiusura immediata del passaggio a livello a Paderno Dugnano

- Nessuna chiusura immediata del passaggio a livello nel tratto via Monte Sabotino – Via Coti Zelati a Paderno Dugnano in prossimità della stazione di Palazzolo Milanese, avvio immediato di interventi per aumentare la sicurezza dell’area e avvio di un confronto fra Comune e Ferrovie Nord per trovare una soluzione definitiva al problema. Lo ha detto l’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, rispondendo oggi durante la riunione della Commissione Territorio e Infrastrutture, presieduta da Claudia Carzeri (Forza Italia), a una interrogazione presentata dai Consiglieri PD Paola Bocci e Luigi Ponti, che poneva la questione dei disagi e delle ripercussioni economiche della chiusura del passaggio a livello. Il passaggio a livello di cui stiamo parlando, ha evidenziato l’esponente della giunta Fontana, “si trova al 16° posto tra quelli più pericolosi di tutta la rete regionale del ramo Milano. Va inoltre rilevato che qui, si riscontra l’abitudine da parte dei cittadini - pericolosissima perché i treni arrivano a velocità sostenuta - di attraversare i binari a sbarre abbassate. Il 12 giugno – ha ricordato Terzi - c’è stato un incontro fra le parti, che ha stabilito di aprire un tavolo di confronto fra amministrazione comunale e Ferrovie Nord con la presenza di Regione, che non solo approfondisca la situazione, ma valuti tutte le soluzioni, comprese quelle proposte dal Comune di Paderno Dugnano. In attesa di ciò, FNM ha comunque sospeso la richiesta formale di procedere alla chiusura definitiva, pur ribadendo forti preoccupazioni nella gestione del passaggio a livello". (Com)