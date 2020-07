Abruzzo: a Chieti la rassegna “Autori in piazza” dal 21 al 25 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto pronto per la quinta edizione di "Autori in Piazza", rassegna letteraria curata dallo scrittore Andrea Magno in collaborazione con il Comune di Chieti, che inizierà martedì 21 luglio alla Villa Comunale di Chieti. Ventuno scrittori affermati, conosciuti a livello nazionale, si alterneranno in reading letterari nel cuore verde della città dal 21 al 25 luglio, a partire dalle ore 21.00, dando spazio a due presentazioni a serata. "Voglia di dialogo e di confronto, di sentimenti e coralità, credo che il Covid abbia ingenerato ancor più, in ognuno di noi, questi sentimenti, ecco perché l'Amministrazione Comunale, nonostante le prescrizioni ministeriali ancora in atto riguardanti l'emergenza sanitaria, ha inteso promuovere questo spazio culturale all'aperto pensato per i lettori, gli autori, per chi lavora nel mondo dei libri e per i semplici appassionati – commenta il Sindaco Di Primio -. Ci siamo abituati, in questi mesi, a dirette web, a scrittori, musicisti, attori, che hanno dialogato con noi cercando di alleggerirci dal pensiero dell'epidemia ma organizzare degli incontri "dal vivo" ha un'altra atmosfera; la libertà di trovarsi di fronte uno scrittore e poter interagire con lui non potrà mai essere sostituita dalla freddezza di uno schermo. L'auspicio è che questa oasi naturale e culturale della città possa restituirci un po' di entusiasmo e voglia di fare grazie anche agli spunti e alle riflessioni di chi sarà chiamato a parteciparvi in prima persona, in primis gli autori tra cui spiccano nomi di richiamo nazionale". (segue) (Com)