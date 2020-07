Abruzzo: a Chieti la rassegna “Autori in piazza” dal 21 al 25 luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Autori in Piazza", giunto alla quinta edizione, è un progetto nel quale scrittori e scrittrici si raccontano, ci parlano dei loro libri e delle loro emozioni . Quest'anno alla rassegna saranno presenti ventuno autori con cui dialogare e confrontarsi: Romano De Marco, Nuela Celli, Eraldo Guadagnoli, Alessandra Prospero, Silvia Tufano, Cristina Mosca, Salvatore Basile, Peppe Millanta, Eleonora Molisani, Elsa Flacco, Maurizio Colasanti, Arturo Bernava, Daniela D'Alimonte, Giorgia Bellitti, Alessandra Prospero, Claudio Spinosa, Francesco Centorame, Valentina Salvagno, Ivano Marescotti e lo stesso Andrea Magno. " Un ponte di parole, spiegano gli organizzatori, per conoscerci e capirci, un abbraccio che non deve mai smettere di esistere". (Com)