Roma: Fd'I Municipio Roma II, su vicenda Villaggio Olimpico chiediamo dimissioni presidente Del Bello

- "Oggi in un post pubblicato su Facebook dal Comitato tutela Villaggio Olimpico - dichiarano Lavinia Mennuni, consigliere di Fratelli d'Italia Assemblea capitolina, Holljwer Paolo capogruppo di Fd'I in Municipio Roma II e Simone Pelosi coordinatore di Fratelli d'Italia Municipio Roma II - apprendiamo che per l'ennesima volta, lo scorso lunedì a piazza Jan Palach è andato in onda il solito teatrino della giunta Del Bello. Secondo il video che è stato pubblicato in alcuni gruppi Fb del quartiere Flaminio-Villaggio Olimpico, la presidente Del Bello, duettando con il suo assessore all'Ambiente Rino Fabiano, ha presentato una proposta già formulata lo scorso anno in occasione di un evento pubblico. In pratica come lo scorso anno il duo Del Bello–Fabiano, proponeva tramite delibera di giunta, della richiesta al Comune dell'assegnazione della manutenzione delle aree verdi al Villaggio Olimpico. Il video pubblicato sbugiarda in maniera chiara le azioni della giunta Pd al Villaggio Olimpico. Ci chiediamo come sia possibile ogni anno riproporre le stesse identiche cose e non attuarne nessuna. La presidente Del Bello pubblicamente in una assemblea cittadina ha di fatto preso in giro, come lo scorso anno, i cittadini del quartiere e che invece di finte promesse farebbe meglio a far rispettare la legalità sgomberando il campo abusivo di Beach volley". "A seguito della pubblicazione di questo video - concludono Mennuni-Paolo-Pelosi - se la presidente Del Bello avesse un minimo di dignità politica si dovrebbe immediatamente dimettere per manifesta incapacità e per tutte le prese in giro verso i cittadini".(Com)