Difesa: capo Stato maggiore Marina riceve segretario Usa Braithwait, focus su collaborazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stati maggiore della Marina militare, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, ha ricevuto oggi il segretario per la Marina degli Stati Uniti, Kenneth J. Braithwait, in visita a Roma. Lo riferisce un messaggio su Twitter della Marina militare italiana. Al centro dell’incontro “la storica collaborazione” tra la Marina militare italiana e quella degli Stati Uniti. In precedenza, Braithwait ha incontrato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.(Res)